القوات الجوية الأميركية: نأمل بإمكانية انتهاء الأزمة الخليجية قريبا

ركّز رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، ديفيد غولدفين، على أنّ "الأمل يحدوه في إمكانيّة انتهاء الخلاف بين ​دول الخليج​ العربية قريبًا. من مصلحتنا قطعًا أن نرى إن كان بوسعهم التوصّل إلى حلّ سياسي". ودعا ​الدول الخليجية​ إلى "توحيد قدراتها العسكريّة في ظلّ احتدام التوتّر مع ​إيران​".

ولفت أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية، إلى أنّه "لا تملك أي دولة كلّ ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكنّنا معًا نملك كلّ ما نحتاجه للدفاع الجماعي. لدينا القوة لبدء هذا الآن، لأنّنا نواجه خصمًا مشتركًا يبدو متمسّكًا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة".

وكانت قد قطعت كلّ من ​السعودية​ و​البحرين​ و​الإمارات​ ومصر العلاقات السياسيّة والتجاريّة وروابط النقل مع قطر في الخامس من حزيران عام 2017، بسبب اتهامها للدوحة بدعم ​الإرهاب​؛ فيما تنفي قطر الاتهامات.