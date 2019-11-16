الجيش التركي فكك 988 قنبلة و442 لغما في منطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تفكيك 988 قنبلة مصنوعة يدويًّا و442 لغمًا في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا".
ولفتت في بيان، إلى "مواصلة القوات الخاصة عمليّات رصد وتفكيك المتفجرات والألغام الّتي زرعها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي".
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