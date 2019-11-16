الجيش التركي فكك 988 قنبلة و442 لغما في منطقة "نبع السلام"

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "تفكيك 988 ​قنبلة​ مصنوعة يدويًّا و442 لغمًا في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي ​سوريا​". ولفتت في بيان، إلى "مواصلة القوات الخاصة عمليّات رصد وتفكيك المتفجرات و​الألغام​ الّتي زرعها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي".

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