قائد "قوات سوريا الديمقراطية": أردوغان يبتز العالم ببضعة سجناء من تنظيم "داعش"

لفت القائد العام لـ "​قوات سوريا الديمقراطية​"، مظلوم عبدي إلى أن "الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، "يبتز ​العالم​ ببضعة سجناء من إرهابيي تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أنه "لدينا وثائق تؤكد أن ​تركيا​ تستخدم العديد من إرهابيي داعش في غزوها لشمال سوريا". ودعا إلى "عقد ​محكمة​ دولية في شمال سوريا لإيقاف ابتزاز تركيا للعالم وإحباط مخططاتها وإظهارا للحقيقة وبناء العدالة".

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