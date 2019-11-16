شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. البرلمان يفتح طلب مناقشة عامة حول مواجهة الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: اتصالات النواب: متابعة خطوات دعم شركات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات "اقتصادية البرلمان" تناقش غدا اتفاقية تعاون اقتصادى وفنى بين مصر وبروناى Advertisements طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى مواجهة الغش التجارى القوى العاملة بالبرلمان: منصة مصر والإمارات الاستثمارية بداية لانطلاقة مشتركة طاقة النواب تفتح ملف السيارات الكهربائية غدا وتبحث معوقات استخدامها النائب حسن بسيونى: الإشادة الدولية بملفات حقوق الإنسان بمصر ضربة لأعداء الوطن

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