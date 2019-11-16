شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 4 اجتماعات لـ"تعليم البرلمان" لمناقشة محور التعليم العالى ببرنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، غدا الأحد، 4 اجتماعات لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 8 من أكتوبر 2019.

وتعقد اللجنة 4 اجتماعات يوم الاثنين لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

وتستكمل اللجنة يوم الثلاثاء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما تناقش اللجنة أيضا يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من لنائب الدكتور فـتحى ندا بشأن تحديد آلية تنفيذ الضوابط والمعايير الخاصة بالتحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن عدم التزام جامعة بنى سويف بما حدده المجلس الأعلى للجامعات من مصروفات وإرهاق كاهل الطلبة بمصروفات إضافية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى، بشأن الشكاوى المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة.