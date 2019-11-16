محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
انهارت أجزاء من عقارين بمنطقتي اللبان والمنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم السبت، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 14 بشارع علي بك الكبير بمنطقة اللبان، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار قديم وخال من السكان وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض، وانهيار أجزاء منه، دون حدوث إصابات.
وورد بلاغ آخر لغرفة عمليات حي الجمرك يفيد سقوط شرفة العقار رقم 44 بشارع النصر بمنطقة المنشية، وانتقلت وحدة التدخل السريع إلى موقع العقار وتبين من الفحص سقوط شرفة شقة بالطابق الثالث بالعقار المكون من 8 طوابق، دون إصابات.
ومن جانبها، قالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إن العقار صادر له قرار ترميم، وجرى إزالة الأجزاء المعلقة من الشرفة حفاظًا على حياة المارة وفتح الطريق.
تحررت المحاضر اللازمة بقسمي شرطة اللبان والمنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار أجزاء بعقارين في "اللبان والمنشية" بالإسكندرية دون إصابات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.