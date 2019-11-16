انهيار أجزاء بعقارين في "اللبان والمنشية" بالإسكندرية دون إصابات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقارين بمنطقتي اللبان والمنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم السبت، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 14 بشارع علي بك الكبير بمنطقة اللبان، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار قديم وخال من السكان وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض، وانهيار أجزاء منه، دون حدوث إصابات.

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وورد بلاغ آخر لغرفة عمليات حي الجمرك يفيد سقوط شرفة العقار رقم 44 بشارع النصر بمنطقة المنشية، وانتقلت وحدة التدخل السريع إلى موقع العقار وتبين من الفحص سقوط شرفة شقة بالطابق الثالث بالعقار المكون من 8 طوابق، دون إصابات.

ومن جانبها، قالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إن العقار صادر له قرار ترميم، وجرى إزالة الأجزاء المعلقة من الشرفة حفاظًا على حياة المارة وفتح الطريق.

تحررت المحاضر اللازمة بقسمي شرطة اللبان والمنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.