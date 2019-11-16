اليمن .. مقتل 7 حوثيين في محاولة تسلل فاشلة جنوب الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

لقي 7 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال محاولة تسلل فاشلة بالفازة الساحلية جنوب الحديدة غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، "إن القوات المشتركة في الساحل الغربي أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، صوب مواقعها في الفازة التابعة لمديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل 7 حوثيين وإصابة آخرين".

وأضاف أنه بمجرد أن بدأت عناصر الميليشيات بإطلاق نيران الإسناد وتنفيذ عملية التسلل تعامل أبطال القوات المشتركة معها باحترافية وأحبطوا عملية التسلل، كما استهدفوا جميع عناصر الإسناد الحوثية.

وأوضح أن مجموعة الإسناد التابعة للميليشيات تموضعت في موقع يطلق عليه (خندق الثعبان)، لكن تحركاتها كانت مرصودة وتم استهداف معظم عناصرها، وأن من بين العناصر التي تم استهدافها قناصين وحامل (آر بي جي) و عناصر مشاة يحملون بنادق كلاشينكوف، بينما تم استهداف مجموعة من المتسللين قبل أن تلوذ بقية المجموعتين بالفرار.