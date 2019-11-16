روسيا اليوم: الأمن الإيراني يطلق الرصاص الحي على متظاهر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن الأمن الإيراني، أطلق الرصاص الحي على متظاهر في مدينة أصفهان، جنوب العاصمة طهران.

وأوضحت أن المتظاهر أصيب بطلقة في قدمه، سقط على إثرها أرضًا، متأثرًا بإصابته.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مسؤول محلي يُدعى محمد محمود أبادي قوله إن "شخصا قُتل في سيرجان"، مضيفا "ولكننا نحقق لمعرفة إن كان قد لقي حتفه على يد قوات الأمن التي كانت تحاول إعادة الهدوء للمدينة".

ويتظاهر الإيرانيون منذ الأمس، احتجاجًا على إعلان الحكومة الإيرانية، الجمعة، أن سعر لتر البنزين العادي ارتفع إلى 15 ألف ريال من عشرة آلاف ريال، وأن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة ستكون 60 لترًا، وسيكون سعر ما يزيد على الحصة 30 ألف ريال للتر، وأشعلت القرارات التي اتخذها مجلس اقتصادي رفيع المستوى، الغضب في مختلف أنحاء إيران.

ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.