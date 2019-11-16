إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري "الشباب" بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بجوار كوبري "الشباب" بدائرة مركز شرطة أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.