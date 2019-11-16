إصابة متظاهر برصاص الأمن الإيراني في احتجاجات بأصفهان

اصيب متظاهر برصاص قوات الأمن الإيرانية في مدينة أصفهان، 340 كم جنوب العاصمة طهران، حسب قناة روسيا اليوم

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أنباء الطلبة" الإيراينة، أن قتيلا سقط في مدينة سيرجان خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مسؤول محلي يُدعى محمد محمود أبادي قوله إن "شخصا قُتل في سيرجان"، مضيفا "ولكننا نحقق لمعرفة إن كان قد لقي حتفه على يد قوات الأمن التي كانت تحاول إعادة الهدوء

للمدينة".

وأشار إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا عندما تسلل مسلحون مقنعون إلى الاحتجاجات في سيرجان واشتبكوا مع قوات الأمن، ومضى قائلا إن قوات الأمن غير مسموح لها بإطلاق النار على الناس".

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه خلال الاحتجاجات في سيرجان هاجم الناس منشأة لتخزين الوقود وحاولوا إشعال النار فيها.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الجمعة، أن سعر لتر البنزين العادي

ارتفع إلى 15 ألف ريال (0.13 سنت أمريكي) من عشرة آلاف ريال وأن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة ستكون 60 لترا، وسيكون سعر ما يزيد على الحصة 30 ألف ريال للتر، وأشعلت القرارات التي اتخذها مجلس اقتصادي رفيع المستوى، الغضب في مختلف أنحاء إيران.

ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

هذا وتسببت سياسة فرض "الحد الأقصى من الضغط" التي تنتهجها واشنطن ضد إيران في آثار شديدة على عائدات النفط الإيرانية كما تسببت في ركود الاقتصاد وتخفيض قيمة العملة.