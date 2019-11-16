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الولايات المتحدة تطالب اليابان وكوريا الجنوبية بمضاعفة مدفوعاتهما للقوات الأمريكية

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طلب  الرئيس دونالد ترامب طلب من اليابان زيادة ما تدفعه لتغطية تكاليف الوجود المستمر للقوات الأميركية على أراضيها، بمقدار أربعة أضعاف، حسبما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين سابقين مطلعين أن تلك الخطوة جزء من حملة الإدارة الأمريكية لجعل حلفائها يدفعون مزيدا

من الأموال مقابل الدفاع عنهم.

وبحسب المجلة، فإن واشنطن تريد زيادة المبالغ التي تدفعها طوكيو سنويا للقوات الأمريكية في اليابان، من نحو ملياري دولار إلى قرابة 8 مليارات دولار.

وأضافت أن مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، ومدير شؤون

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آسيا بمجلس الأمن القومي، مات بوتينغر، قدما هذا الطلب للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة لطوكيو في يوليو.

وألمحت مجلة "فورين بوليسي" إلى تمركز أكثر من خمسين ألف جندي أمريكي هناك.

وأشارت إلى أن إدارة ترامب تطالب أيضا، كوريا الجنوبية التي تستضيف 28500 من القوات الأمريكية لدفع خمسة أضعاف ما تدفعه الآن.

ولم يرد تعليق من طوكيو أو سيئول على ما أوردته المجلة الأمريكية.

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