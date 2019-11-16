أكد الأمير البريطاني أندرو دوق يورك، علاقاته مع الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبشتاين المتهم بالتحرش بالقصر، والاتهامات التي يواجهها شخصيًا في القضية.
وفي أجزاء منشورة من مقابلة أجرتها شبكة "بي بي سي" مع الأمير أندرو، وستبث بالكامل ليلة الأحد، قال نجل الملكة إليزابيث، ردًا على سؤال عن سبب عدم قطعه العلاقات مع إبشتاين وإقامته في منزل الملياردير المتهم بارتكاب جرائم جنسية، أثناء زيارته إلى نيويورك عام 2010، قال إن هذا كان "مكانًا ملائمًا للنزول"، مقرًا في الوقت نفسه بأن ذلك كان خطأ ألقىبظلاله على العائلة الملكية البريطانية بأكملها.
وشدد الأمير البريطاني على أنه يندم يوميًا على قراره الخاطئ هذا، مضيفًا في الوقت نفسه أنه كان حينئذ يعتبر ذلك "تصرفًا صائبًا".
وقال الأمير: "أعاقب نفسي كل يوم لأن ذلك كان شيئًا غير لائق بعضو من العائلة المالكة، ونحن نحاول الامتثال لأعلى المعايير والممارسات، وأنا خذلتهم".
وردًا على ادعاءات فيرجينيا جوفري (روبرتس)، وهي ضحية مفترضة لإبشتاين، بأن الأمير أندرو مارس الجنس معها ثلاث مرات عندما كانتفي سن 17 عامًا، قال نجل الملكة البريطانية إنه "لا يتذكر" ما إذا كان التقاها، وذلك بعد سلسلة بيانات رسمية نفت قطعيًا معرفته لها.
ووجد الأمير أندرو نفسه وسط فضائح مدوية في السنوات الأخيرة على خلفية اعترافات جيفري ونشر وسائل إعلام صورة قديمة للأمير رفقة الفتاة، وصورًا أخرى تظهره وهو يتجول مع إبشتاين في نيويورك ويودع فتاة أخرى عند أبواب منزل الملياردير عام 2010.
يذكر أنه عثر على جثة إبشتاين في أغسطس الماضي داخل زنزانته، حيث كان ينتظر محاكمته بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرات والاتجار بخدماتهن الجنسية.
وأكد تشريح الجثة أن الملياردير انتحر، غير أن وفاته أثارت موجة تساؤلات وتكهنات في الولايات المتحدة والعالم كله.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير أندرو تورط جنسيًا بسبب علاقته مع الملياردير الراحل إبشتاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.