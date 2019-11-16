تزامنًا مع الاحتجاجات.. الثلوج تعرقل حركة السير بأحد طرق طهران الرئسية

شلت حركة السير في الطريق السريع الرابط بين مدينتي طهران وكرج ، تزامنا مع الاحتجاجات التي تعرفها البلاد، فضلًا عن التساقط الكثيف للثلوج.
وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن تعطل حركة السيرناجم عن تساقط الثلوج، فيما أكد مراسل روسيا اليوم في وقت سابق أن محتجين أغلقوا طرقًا رئيسة في العاصمة وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم، ما تسبب بازدحام خانق، إضافة إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز بجنوب إيران.
ويأتي تساقط الثلوج في إيران في الوقت الذي غاب فيه هذا العام عن العديد من المدن المعروفة بطقسها البارد شتاء، على غرار العاصمة الروسية موسكو.
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