الجيش الصيني يزيل متاريس في شوارع هونج كونج

خرج عناصر للجيش الصيني اليوم إلى الشوارع في هونج كونج لإزالة آثار المظاهرات الشعبية المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكدت شركة البث والإذاعة في هونج كونج RTHK اليوم السبت أن العشرات من جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، خرجوا دون أي إعلان رسمي من قبل الحكومة،

إلى شوارع منطقة كولون تونج، لإزالة المتاريس والأنقاض التي تركت هناك، بعد إغلاق المحتجين المعارضين لبعض الشوارع في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويعد ذلك الحادث الأول من نوعه منذ اندلاع الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق في المستعمرة السابقة أوائل الصيف.

وأشارت الشركة الإخبارية إلى أن بعض سكان المنطقة انضموا أيضا إلى هذه العملية، مضيفة أن معظم الجنود عادوا إلى ثكناتهم بعد نصف ساعة.

في غضون ذلك، أكدت قناة CNA السنغافورية أن نحو 500 شخص، معظمهم من متوسطي العمر والمسنين، تجمعوا صباح اليوم أمام مقر الحكومة المحلية وسط المدينة تعبيرا عن دعمهم لأجهزة الأمن في وجه أعمال العنف والشغب التي تشهدها هونغ كونغ على خلفية الاحتجاجات المعارضة.