مسئول أمريكي يطالب بوحدة خليجية لمواجهة إيران

طالب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولدفين ،اليوم السبت، دول الخليج بحل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران. وقال جولدفين - أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية، تستضيفه دبي - "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي.. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".

وأشار - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية - إلى أنه "لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي.. لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة".

وتأكيدًا على مبدأ الأمن الجماعي، قال جولدفين إن "أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطنة عمان المجاورة".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".وأشار - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية - إلى أنه "لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي.. لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة".وتأكيدًا على مبدأ الأمن الجماعي، قال جولدفين إن "أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطنة عمان المجاورة".وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 سبتمبر أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت.

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