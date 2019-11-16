تركيا تعزل أربعة رؤساء بلديات معارضين

عزلت السلطات التركية، اليوم السبت، أربعة رؤساء بلديات من حزب رئيسي معارض، على ما أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وعيّنت محلهم آخرين يحظون بثقتها.

وذكرت الوكالة أنه تم تعليق عمل رئيس بلدية سوروج في محافظة "شانلي أورفة" بالإضافة لرؤساء بلديات مازيداغي وسافور وديريك في محافظة "ماردين".

وينتمي رؤساء البلديات، الذين تم عزلهم، إلى حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في تركيا.

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وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض الحزب المعارض لحملة قمع شديدة لكونه الحزب الوحيد في البرلمان الذي انتقد العدوان العسكري التركي في شمال شرق سوريا وقال إنها غزو.

وهذه ليست أول مرة تقوم فيها أنقرة بعزل رؤساء بلدية معارضين من هذا الحزب.

وبلغ عدد رؤساء البلديات المنتمين للحزب الذين عزلتهم السلطات التركية عن العمل 24 شخصا.