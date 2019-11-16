18 قتيلا بانفجار سيارة في مدينة "الباب" السورية

قتل ثمانية عشر شخصا على الأقل وأصيب ثلاثون آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي اليوم السبت.

وقال مصدر طبي في مستشفى "الباب" الكبير إن أعداد القتلى والجرحى توزعت على مستشفيات الباب الكبير والفارابي والميداني، مشيرا إلى أن من بين الضحايا ثلاثة عناصر من شرطة مركز النقل بالحافلات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "هناك الكثير من الأشلاء التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن لشدة الانفجار، وأصيب أغلب سكان المبنى، الذي وقع الانفجار أمامه، بجروح وهم في منازلهم بسبب الزجاج والركام".

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من جانبه، قال مصدر آخر إن "كاميرات المراقبة أظهرت انفجار سيارة من نوع (فان) محملة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة أمام مدخل الكراج عند نقطة التفتيش".

وأوضح أن "عشرات المباني المحيطة بالكراج تضررت بشكل كبير وأن عشرات السيارات والدراجات النارية التي تقف في الكراج وأمامه تضررت بشكل كبير".

وأضاف المصدر "عثرت شرطة الباب على عبوة ناسفة أمام مركز يسمى البيت الحمصي، وهو مكان تجمع أبناء مدينة حمص وسط المدينة تقريبا، إضافة إلى العثور على خمس عبوات ناسفة في بلدتي الراعي وإعزاز الغندور وانفجرت واحدة دون وقوع أضرار".

يشار إلى أن مدينة "الباب" تخضع لسيطرة فصائل معارضة.