كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تواطؤ تميم مع إيران.. إخفاء معلومات الهجوم البحرى علي الإمارات والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدوى فضيحة جديدة لقطر كشفت عنها وكالة فوكس نيو الأمريكية، حيث تواصل الدوحة تآمرها مع الأعداء ضد أشقاءها في الخليج.

فقد صرحت "فوكس نيوز" في تقرير لها إن قطر كانت على علم مسبق بالهجوم الإيراني على 4 سفن في مياه الخليج، في مايو الماضي، لكنها لم تحذر حلفاءها في أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وبحسب التقرير الاستخباراتي فإن قطر امتلك معلومات مسبقة بشأن الهجوم على ناقلة سعودية وناقلة نرويجية وأخرى إماراتية قرب ميناء الفجيرة في الممر الحيوي الذي يربط مضيق هرمز بالمحيط الهندي، بالقرب من دولة الإمارات.

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وتابعت القناة الأمريكية "تشير تقارير استخبارات موثوقة إلى أن الوحدة البحرية لقوات الحرس الثوري - القدس مسؤولة عن هجمات ميناء الفجيرة ، وأن عناصر الحكومة المدنية في إيران ، وكذلك دولة قطر ، كانت على دراية بأنشطة الحرس الثوري الإيراني".

ومن جانبه صرح، مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قائلا "نحن لا نناقش قضايا تتعلق بقضايا استخباراتية".

وعلي صعيد آخر، فقد أخبرت ناتالي جولييت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي القناة أنها "قلقة للغاية" بعد الاطلاع على التقرير الاستخباراتي.