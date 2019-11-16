كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيك: مطالبات بتنحي رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المحتجين في التشيك، اليوم السبت، رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيس بالتنحي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وجاءت المظاهرات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي عشية الذكرى الـ30 للثورة المخملية، وجزء من موجة عالمية من السخط الناجم عن الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك سيادة القانون.

ولكن على عكس الاضطرابات التي أصبحت مميتة وأسقطت الحكام من لبنان إلى بوليفيا، لايُرجح أن تخفف الاحتجاجات التشيكية، قبضة رئيس الوزراء أندريه بابيس على السلطة.

وبدلاً من ذلك، ستشبه هذه الاحتجاجات على الأرجح المعارضة الصوتية غير المؤثرة، في بولندا، والمجر، أين تمسكت التيارات الشعوبية الحاكمة بالسلطة رغم الاتهامات بتراجع الديمقراطية فيها.