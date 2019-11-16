كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكشف لـ "الخليج 365" تطورات الاحتجاجات داخل إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل إيران، عن آخر التطورات الخاصة بالاحتجاجات داخل إيران، مشيرة إلى أن المظاهرات اتسعت لـ 65 مدينة إيرانية اعتراضا على زيادة سعر البنزين.

وأوضحت المقاومة أنه استشهد حتى الآن ما لا يقل عن ۸ من المتظاهرين على يد قوات الأمن بمن فيهم ثلاثة شهداء في مدينة ”بهبهان“ وشهيد في ”شيراز”، وشهيد خامس في ”سيرجان“، وسادس في بلدة شهريار التابعة لمدينة ”كرج” ، بجانب شهید سابع فی أصفهان وشهید ثامن فی خرمشهر.

وذكرت "مجاهدي خلق"، أن المتظاهرين قاموا بإغلاق الشوارع في مدينة ”شيراز”، حيث اقتحم المتظاهرون مبان حكومية وكذلك أحد مراكز الشرطة، ومقر قائممقامية بلدة ” قدس” في طهران وأضرموا النار فيها، كما أشعلوا النار في صور خامنئي في عدة نقاط في مختلف المدن.

وأكدت أنّ المتظاهرين أضرموا النار في عدد كبير من المباني الحكومية ومنها أربعة مصارف، فيما تم إحراق عدد كبير من عجلات الشرطة والقوات القمعية من قبل المتظاهرين.

ولفتت إلى أن قوات الحرس نشرت عناصرها في حالة تأهب غير عادي، فيما ألغت جميع الإجازات وزجت بعناصرها في ساحات المعارك بالشوارع مع المتظاهرين.



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وتشهد إيران تظاهرات ضخمة بدأت أمس الجمعة في مدن مشهد والأهواز وسيرجان، بالإضافة لمدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر، فيما اندلعت المظاهرات بوتيرة أسرع خلال اليوم السبت، خرج فيها عشرات المتظاهرين في معظم المدن الإيرانية، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. وقام المتظاهرون بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، فيما شهدت محافظة بوشهر جنوب البلاد، صباح اليوم، تظاهرة لمجموعة من الأشخاص أمام مبنى المحافظة مع إطفاء محركات السيارات، وفق روسيا اليوم.

ودعت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، جموع الشباب الإيراني إلى الاصطفاف والانضمام إلى صفوف المحتجين،مشيرة إلى أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والكوارث التي جلبها «نظام الملالي».

وأكدت أن جميع المفاصل الاقتصادية للبلد في قبضة خامنئي وروحاني، الذي يختلسون المليارات، قائلة "هؤلاء ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في تأجيج الحروب والمشاريع النووية والصاروخية".

وأشارت "رجوي" إلى أن النظام رفع أسعار الوقود بثلاثة أضعاف، موضحة أن هذا تسبب في المزيد من إفقار الشعب الإيراني، وجعل الكادحين أكثر فقراً.