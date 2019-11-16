كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 15 مدنياً في الكونغو على أيدي مسلحين مشتبه بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن متشددين إسلاميين مشتبه بهم، قتلوا 15 شخصا على الأقل في شرق الكونغو، في أحدث مذبحة منذ شن الجيش هجوما كبيرا على المتمردين الشهر الماضي.

وبدأ جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية حملته الأخيرة، بدعم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في 30 أكتوبر، لاستئصال مقاتلين من قوات التحالف الديمقراطية من الغابات الكثيفة بالقرب من الحدود الأوغندية.

كما كان الحال خلال العمليات العسكرية السابقة ضد قوات التحالف، انتقم مقاتلوها من خلال مهاجمة المدنيين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 منذ الأسبوع الماضي، وفقا لنشطاء المجتمع المدني المحليين.

وتعتبر الهجمات، التي ألقت الحكومة باللوم فيها على قوات الدفاع الأسترالية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.

وأوضح مسؤولون محليون، أن الهجمات التي وقعت يوم الجمعة الماضي، في قرية مباو وحولها نفذت بأسلحة نادرة، وكان من بين الضحايا الثمانية في مباو ستة أفراد من أسرة واحدة، وسبعة أعضاء من جماعة الأقزام العرقية الذين يعيشون في الغابة القريبة قتلوا أيضا، وتم العثور على جثثهم مقيدة وكان حلقهم قد شق.

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وقال دونات كيبوانا، المسؤول الإقليمي في مدينة بني القريبة، يهاجم المتمردون المدنيين من أجل نشر الفوضى والفزع بين السكان.

وقال سكان مباو، إن الأمر استغرق عدة ساعات حتى يستجيب الجنود المتمركزون في مكان قريب، وهي شكوى شائعة بعد الهجمات في المنطقة.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الجيش على الفور للتعليق.

كما يقول الباحثون وجماعات حقوق الإنسان، إن بعض الجنود الكونغوليين وغيرهم من الجماعات المتمردة شاركوا أيضًا في المذابح منذ عام 2014، لمجموعة متنوعة أو دوافع تتعلق في كثير من الأحيان بالتنافس على السلطة في المناطق، التي ينعدم فيها القانون والتي تهيمن عليها عشرات مجموعات الميليشيات.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليتة للعديد من الهجمات السابقة من قِبل قوات الدفاع الأسترالية، التي تأسست في أوغندا في عام 1995، لكن مدى علاقتها ما زال غير واضح، من غير المعروف أن قوات الدفاع الأوغندية تعهدت علانية بالولاء "داعش".

