كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || تركيا تعتقل 25 شخصًا من أقارب أبو بكر البغدادي

اعتقلت تركيا، 25 شخصا من أقارب الزعيم السابق لتنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلادا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || اجتماع طارئ للمجلس الاقتصادي الأعلى في إيران

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتمع بالمجلس الاقتصادي الأعلى، على خلفية احتجاجات في عدد من المدن على رفع أسعار الوقود. أخبار عالمية عاجلة اليوم || "السترات الصفراء" بفرنسا تنظم سلسلة من المظاهرات

أفادت قناة "فرنسا 24"، بأن أعضاء حركة "السترات الصفراء" الفرنسية تعتزم تنظيم سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت، وغداً الأحد.

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