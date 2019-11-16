كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء السوداني يحدِّد 14 ديسمبر المقبل موعدًا للحكم على البشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس محكمة في الخرطوم، اليوم السبت، أن النطق في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سيكون في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

وقد أعلن القاضي الصادق عبد الرحمن، في ختام جلسة استماع لشهود الدفاع، إن موعد النطق بالحكم فيما يتعلق بقضية الفساد المالي التي يحاكم فيها عمر البشير، قد حدد في الرابع عشر من ديسمبر القادم، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويحاكم الرئيس السوداني السابق بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 سنوات.

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وقد إعترف البشير في مايو الماضي بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتعلقة بالفساد، كما كشف عن أسماء متورطة معه.

ولن ينتهي الأمر بالنسبة لعمر البشير، عند النطق بالحكم في ديسمبر القادم؛ حيث يواجه قضية جديدة تتعلق بانقلاب 1989م ضد الديمقراطية، كما يظلّ ملف محاكمته أمام الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات دارفور أمرًا ممكنًا حدوثه، خاصة بعد إعلان قوى الحرية والتغيير عدم ممانعتها في تسليمها لها.

كما أصدر النائب العام بالسودان تاج السر علي الحبر، قرارًا بتشكيل لجنة للتحرِّي والتحقيق في انقلاب عام 1989م، وتشكلت اللجنة، وفقًا لقرار النائب العام، من رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري رئيسًا، ووكيل النيابة أحمد النور الحلاء عضوًا ومقررًا، ولواء الشرطة عابدين الطاهر عضوًا، وماجد عثمان إدريس المحامي عضوًا، ويضاف إلى عضويتها ممثل عن الشرطة، وفقًا لوكالة أنباء السودان (سونا).

ومن الجدير بالذكر أن البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي، بعد نحو 4 أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة، أوقف منذ ذلك التاريخ، واحتجز في "سجن كوبر"، شديد الحراسة في الخرطوم.