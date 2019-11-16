بريطانيا.. القبض على 2 من نواب الشعب يسرقون أثاث البرلمان

ألقت قوى الأمن المسؤولة عن حماية مجلس العموم البريطاني، القبض على نائبين وهما يحاولان سرقة أثاث ثمين من مكتبيهما في المجلس.

الحادث دفع سلطات البرلمان إلى إرسال خطاب لجميع النواب المغادرين، حذرت فيه من سرقة الأثاث، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن”.

وجاء في المذكرة أن جميع المقتنيات الموجودة في المكاتب توجد في قائمة، مما سيمكن السلطات المختصة من تحديد جميع المفقودات.

وصرح أحد المسؤولين في البرلمان بأن النائبيين كانا يحاولان نقل أثاث قديم من مكتبيهما الأسبوع الماضي، حتى أن أحدهم كان ينقل كنبة.

يذكر أن القانون البريطاني لا يسمح للنواب الذين قرروا الترشح مرة أخرى بالعودة إلى مكاتبهم في البرلمان لمدة خمسة أسابيع قبل انعقاد الانتخابات، ويهدف ذلك لمنع استخدام مكاتبهم في البرلمان في الحصول على ميزة تفضيلية غير عادلة في حملاتهم الانتخابية.