الإمارات تنظم العرس الجماعي الخامس لـ 200 عريس وعروس في الساحل الغربي

السبت 16 نوفمبر 2019

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الخامس في الساحل الغربي، وضمّ العرس الجماعي الخامس 200 عريس وعروس في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز بالساحل الغربي لليمن, وذلك بمكرمة من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .



وأقيم العرس الجماعي بحضور محمد الجنيبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي ، وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية ولفيف من أهالي العرسان وجمع من المواطنين .

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ويأتي تنظيم هذا العرس الجماعي في إطار الجهود الإنسانية الواسعة والمختلفة التي تبذلها دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف المناطق المحررة باليمن .

وتسعى هيئة الهلال لدعم ومساعدة الشباب اليمني في الحصول على حياة آمنة مستقرة، ولتعزيز النسيج الإجتماعي بين أفراد المجتمع ونشر السعادة في أوساط المجتمع .