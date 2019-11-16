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شكرا لقرائتكم خبر عن قباطي يوضح التطورات التي شهدها قطاع السياحة باليمن (فيديو) والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
كشف وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، عن التطورات التي شهدها قطاع السياحة منذ توليه حقيبة الوزراة.
وقال "قباطي" في حوار خاص لــ "اليمن العربي"، بأنه قبل أن يكون في وزارة السياحة كان في وزارة الإعلام، مؤكداً بأن حقيبة السياحة اختلفت كثيراً عن حقيبة الإعلام.
وأضاف بأنهم في وزارة السياحة ركزوا على جوانب أساسية، منها استعادة وحماية ممتلكات وأصول وزارة السياحة، مضيفاً بأنه للأسف تعرضت وزارة السياحة للنهب من قبل متنفذين، وكذلك النظام السابق حيث حاول لكي يكسب الآخرين وزع هذه الأصول كهبات وتم استعادة هذه الأصول والتي كانت فنادق كبيرة في عدن ومنتجعات سياحية.
أما عن الجانب الأخر قال هو تغطية النشاط الترويجي، حيث كشف بأن مليشيا الحوثي استغلت المعارض الدولية، وقال تمكنا من ازاحتهم.
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