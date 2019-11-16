- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر للشيخ زايد: لا يمكن مقارنة مصر بقطر والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
الشيخ زايد
تداول رواد التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات منذ 20 عاماً، وهو يتحدث عن مكانة مصر بين الدول العربية، وأنه لا يجوز مقارنة دولة عدد سكانها 60 مليون "تعداد سكان مصر آنذاك"، بسكان فندق في إشارة إلي قطر وعدد سكانها.
وقال بن سلطان آل نهيان، إن قطر كانت تبث السموم بين العرب وتقوم بإيواء الإرهاب والإرهابيين وكانت أفعالها مكشوفة للكل.
وأضاف بن سلطان آل نهيان في تسجيل آخر له على ضرورة التعامل مع الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعهم، للحفاظ على المنطقة العربية.
وأشار الشيخ زايد عن رأيه في الخلاف بين مصر وقطر وقتها أن دور مصر تاريخي، ولا يمكن مقارنتها بأي شيئاً صغير.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر للشيخ زايد: لا يمكن مقارنة مصر بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.