فيديو نادر للشيخ زايد: لا يمكن مقارنة مصر بقطر

السبت 16 نوفمبر 2019

الشيخ زايد

تداول رواد التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات منذ 20 عاماً، وهو يتحدث عن مكانة مصر بين الدول العربية، وأنه لا يجوز مقارنة دولة عدد سكانها 60 مليون "تعداد سكان مصر آنذاك"، بسكان فندق في إشارة إلي قطر وعدد سكانها.



وقال بن سلطان آل نهيان، إن قطر كانت تبث السموم بين العرب وتقوم بإيواء الإرهاب والإرهابيين وكانت أفعالها مكشوفة للكل.

وأضاف بن سلطان آل نهيان في تسجيل آخر له على ضرورة التعامل مع الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعهم، للحفاظ على المنطقة العربية.

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وأشار الشيخ زايد عن رأيه في الخلاف بين مصر وقطر وقتها أن دور مصر تاريخي، ولا يمكن مقارنتها بأي شيئاً صغير.