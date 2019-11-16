شاهد .. إحراق مركز تابع لمليشيات الباسيج في طهران

السبت 16 نوفمبر 2019

أحرق متظاهرون غاضبون، اليوم السبت، مركزاً تابع لميليشيا الباسيج في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك عقب إعتداء الأمن على المتظاهرين الرافضين رفع أسعار الوقود .



والباسيج هي قوة تتبع الحرس الثوري الإيراني الذي يتبع بصورة مباشرة المرشد الأعلى لإيران، وتضم هذه القوة رجال دين ومجاميع ولاءها لما يسمى بقائد الثورة الإسلامية .

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وقال ناشطون أن النيران إشتعلت في مراكز ميليشيا الباسيج في طهران .

ووفقا لقناة "در" الناطقة بالفارسية عبر الإنترنت، تشهد 53 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود.