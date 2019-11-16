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2019-11-16 | 17:20
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اكدت لاعبة المنتخب الوطني للعبة الجيوجيتسو، عشتار العزاوي، استعدادها لبطولة العالم والتي انطلقت منافساتها في مدنية ابو ظبي اليوم السبت.
وقالت عشتار في حديث للسومرية نيوز، إن "الاستعدادات لبطولة العالم للجيوجيتسو، بدأت منذ شهر من الان، واضبت على التمرينات الصباحية والمسائية كي اصل الى المستوى المطلوب من الجاهزية".
واوضحت بالقول، "الوفد العراقي للجيوجيتسو سيصل الى ابو ظبي يوم الاثنين المقبل، لذلك حرصت على التواجد في احتفالية انطلاق البطولة اليوم كي اكون ممثلة عن بلدي العراق".
وبينت العزاوي، "ساخوض اول مواجهة لي يوم غدٍ الاحد، ساواجه لاعبة تمارس اللعبة منذ 20 عاماً في المقابل انا امارس اللعبة من خمس سنوات فقط"، مشيرة إلى أن "هذه البطولة تعد من اقوى البطولات في الجيوجيتسو كونها تضم جميع الفئات".
ووجهت عشتار رسالة إلى المتظاهرين في ساحة التحرير ومحافظات العراق، قائلة: "سامحوني لم اتمكن من النزول الى ساحة التحرير بسبب ظروفي الخاصة، لكني اعدكم سابذل كل ما لدي من اجل رفع اسم العراق عالياً، سادعمكم من هنا لانكم مصدر قوتي".
يذكر أن البطولة تقام بتنظيم من قبل الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأول مرة بشكل مجمع لكل الفئات وكل المراحل السنية في مكان واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر عشتار: ساتحدى الجميع من اجل العراق وهذه رسالتي للمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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