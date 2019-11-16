عشتار: ساتحدى الجميع من اجل العراق وهذه رسالتي للمتظاهرين

اكدت لاعبة المنتخب الوطني للعبة الجيوجيتسو، عشتار العزاوي، استعدادها لبطولة العالم والتي انطلقت منافساتها في مدنية ابو ظبي اليوم السبت.

وانطلقت البطولة في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية ، بمشاركة ما يقرب 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة حول العالم وتستمر خلال الفترة من 16 إلى 24 تشرين الثاني الجاري. وقالت عشتار في حديث للسومرية نيوز، إن "الاستعدادات لبطولة العالم للجيوجيتسو، بدأت منذ شهر من الان، واضبت على التمرينات الصباحية والمسائية كي اصل الى المستوى المطلوب من الجاهزية".



واوضحت بالقول، "الوفد العراقي للجيوجيتسو سيصل الى ابو ظبي يوم الاثنين المقبل، لذلك حرصت على التواجد في احتفالية انطلاق البطولة اليوم كي اكون ممثلة عن بلدي العراق". واوضحت بالقول، "الوفد العراقي للجيوجيتسو سيصل الى ابو ظبي يوم الاثنين المقبل، لذلك حرصت على التواجد في احتفالية انطلاق البطولة اليوم كي اكون ممثلة عن بلدي العراق".

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وبينت العزاوي، "ساخوض اول مواجهة لي يوم غدٍ الاحد، ساواجه لاعبة تمارس اللعبة منذ 20 عاماً في المقابل انا امارس اللعبة من خمس سنوات فقط"، مشيرة إلى أن "هذه البطولة تعد من اقوى البطولات في الجيوجيتسو كونها تضم جميع الفئات".

وبينت عشتار بالقول، "اشعر بفخر كبير وانا ارتدي علم العراق، ساتحدى الجميع من اجل رفع اسم بلدي عالياً، رغم انعدام الدعم، قمت بتصميم مستلزمات اللعبة وقمصاني التي يتواجد عليها العلم العراقي من حسابي الخاص، كون علم العراق هو مصدر قوتي والهامي لاحقق افضل النتائج". ووجهت عشتار رسالة إلى المتظاهرين في ساحة التحرير ومحافظات العراق، قائلة: "سامحوني لم اتمكن من النزول الى ساحة التحرير بسبب ظروفي الخاصة، لكني اعدكم سابذل كل ما لدي من اجل رفع اسم العراق عالياً، سادعمكم من هنا لانكم مصدر قوتي".

يذكر أن البطولة تقام بتنظيم من قبل الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأول مرة بشكل مجمع لكل الفئات وكل المراحل السنية في مكان واحد.