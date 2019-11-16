القوات الأمنية تضع كتلاً كوكنريكية على جسر الأحرار

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد، خرج عن الخدمة بعد إغلاقه بالكتل الكونكريتية من قبل القوات الأمنية".

وكان المتظاهرون قد سيطروا على المرآب المتعدد الطوابق الواقع قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وقاموا بالصعود إلى سطح المرآب.

