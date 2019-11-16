التربية تصدر بياناً بشأن الاضراب عن الدوام

اصدرت وزارة التربية، السبت، بياناً عن ما تم تداوله بشأن الاضراب عن الدوام، وفيما نفت هذه الانباء، دعت الطلبة والموظفين التابعين لها بمتابعة صفحاتها الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة التربية تنفي ما تناولته بعض الصفحات الوهمية التي دعت الى الاضراب عن الدوام".
ودعت الوزارة الطلبة والموظفين التابعين لها الى "متابعة الصفحات الرسمية لوزير التربية سها العلي بك وصفحات الوزارة الموثقة".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
ودعت الوزارة الطلبة والموظفين التابعين لها الى "متابعة الصفحات الرسمية لوزير التربية سها العلي بك وصفحات الوزارة الموثقة".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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