البواردي: معرض دبي للطيران يؤكد ريادة الإمارات

أكد محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، أن معرض دبي للطيران 2019 يعبر عن طموح الإمارات، حيث تشكل دورة هذا العام إضافة مميزة.

وقال إن المعرض يعكس القدرات الوطنية لدولة الإمارات وريادتها في القطاعات كافة، من حيث مستوى التخطيط والتنظيم والقدرات التصنيعية في المجالات الدفاعية.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع تشارك في تنظيم المعرض، وتسخر الجهود والإمكانيات كافة لإنجاحه، والتحليق باسم الإمارات عالياً في خارطة المعارض الدفاعية العالمية.

ونوّه البواردي بأن هذا الحدث العالمي يبرهن على الدور البارز الذي تقوم به الإمارات في الساحة الدولية، فعلى مدى العقود الماضية تطور معرض دبي للطيران ليصبح اليوم أكثر تألقاً وزخماً وأكثر مشاركة وتفاعلاً من حيث عدد الدول والشركات المشاركة فيه، وليغدو منافساً لأبرز معارض الطيران الدولية.

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وأوضح أن دورة هذا العام تثبت ريادة الإمارات على مختلف الأصعدة والقطاعات، خاصة في قطاع تنظيم واستضافة المعارض الدفاعية والعسكرية الدولية.

وأكد أن هذه الجهود تترجم رؤية القيادة الرشيدة بأن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم، من حيث قوة وتنوع اقتصادها، الأمر الذي يستدعي التخطيط المستمر لدفع عجلة التنمية والازدهار، ويصل بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتابع "الإمارات تمتلك أحدث الوسائل والإمكانات في قطاع الطيران التجاري والعسكري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وربما عالميا".

وشدد على أن المعرض يعد واحداً من أكبر وأنجح المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الطيران، ومنصة عالمية لأحدث التقنيات والمنتجات في القطاع الجوي المدني والدفاعي والقطاع الفضائي.

وفي ختام كلمته بهذه المناسبة رحب بضيوف الإمارات وزوار المعرض، متمنيا لهم طيب الإقامة والفرصة العظيمة للاطلاع على مختلف المنتجات والقدرات.

كما تمنى للمعرض التوفيق والنجاح لتحقيق أرقام قياسية جديدة، كما هو دأب دولة الإمارات دوماً في تحقيق أعلى المؤشرات الدولية في كل المجالات، ودامت الإمارات ملتقى للعالم وموطناً للسلام والتسامح.