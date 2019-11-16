وزيرا المياه السوداني والإثيوبي: اجتماعات سد النهضة الحالية الأكثر نجاحا

قال وزيرا المياه السوداني والإثيوبي، مساء السبت، إن مفاوضات سد النهضة الحالية التي استضافتها أديس أبابا كانت الأكثر نجاحا.

وأضاف ياسر عباس محمد وزير المياه السوداني، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" على هامش ختام المفاوضات، أن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا توافقوا على مواصلة الاجتماع في القاهرة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار إلى أنه تم التوافق خلال مفاوضات أديس أبابا على أن تستكمل الاجتماعات الثلاث الباقية بين القاهرة والخرطوم، فيما تستضيف إثيوبيا الاجتماع الرابع.

وأكد وزير المياه السوداني أن الاجتماعات التي شهدتها أديس أبابا على مدار يومي الجمعة والسبت كانت ناجحة حول النقاط الستة التي تمخضت عن اجتماع الخرطوم.





بدوره، قال سليشي بقلي وزير المياه الإثيوبي إن مفاوضات سد النهضة الحالية الأكثر نجاحا وشارك بها لأول مرة مراقبون من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأوضح بقلي أن اجتماعات سد النهضة التي استضافتها أديس أبابا حاليا بحثت قواعد الملء والتشغيل والوزراء اتفقوا على مواصلة اللقاء.

وأشار وزير المياه الإثيوبي إلى أن المفاوضات المقبلة بشأن سد النهضة ستعقد يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول المقبل في القاهرة.

من جانبه، اعتذر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير المياه المصري عن عدم التعليق على الاجتماعات، وقال إنه "يكتفي بما قاله وزير المياه الإثيوبي".

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والجمعة، انطلق في أديس أبابا الاجتماع الـ6 لوزراء مياه وري مصر وإثيوبيا والسودان.



وجاءت هذه الاجتماعات لمواصلة الاتفاق الذي تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الشهر الجاري.

وبحث الاجتماع الذي عقد يومي الجمعة والسبت المقترحات للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، والمسائل الفنية المتعلقة بالسد والإسراع في حلها خلال جولات عدة.

وأكدت مصر والسودان وإثيوبيا التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان وزراء خارجية مصر (سامح شكري) وإثيوبيا (جودو أندارجاشيو) والسودان (أسماء محمد عبدالله) ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأمريكي (ستيف منوتشين) ورئيس البنك الدولي (ديفيد مالباس)، في الـ6 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في واشنطن.

وجدد الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيد بلادهم الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ولفتوا إلى إنشاء آلية واضحة للوفاء بذلك الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وأعلن وزراء الخارجية موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية، على أن يشارك البنك الدولي والولايات المتحدة في الاجتماعات بصفة مراقب.

واتفق الوزراء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حضور اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني المقبلين، لتقييم ودعم التقدم في مسار الاتفاق.

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.