متظاهرون عراقيون يعتصمون أمام مبنى المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة

قرر متظاهرون، مساء السبت، الاعتصام أمام مبنى المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأضاف مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المتظاهرين نصبوا خيمة الاعتصام أمام المدخل الرئيس للمديرية".

يأتي ذلك بينما أقدم متظاهرون آخرون في وقت سابق على إغلاق حقل مجنون النفطي بالمحافظة ذاتها بعد أن احتشدوا أمام البوابة الرئيسية.

كما شهدت البصرة أيضا، السبت، قيام محتجين بإغلاق الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر في المحافظة الغنية بالنفط.



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طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، السبت، الأجهزة الأمنية بضرورة حماية المتظاهرين والنشطاء بعد عمليات خطف واغتيال الناشطين والمدونين.

ودعت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الأجهزة الأمنية، إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية.

وطالبت اللجنة منسقي المظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، كما يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني.