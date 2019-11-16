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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. فيديو نادر للشيخ زايد: لا يمكن مقارنة مصر بقطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
تداول رواد التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات منذ 20 عاماً، وهو يتحدث عن مكانة مصر بين الدول العربية، وأنه لا يجوز مقارنة دولة عدد سكانها 60 مليون "تعداد سكان مصر آنذاك"، بسكان فندق في إشارة إلي قطر وعدد سكانها.
وقال بن سلطان آل نهيان، إن قطر كانت تبث السموم بين العرب وتقوم بإيواء الإرهاب والإرهابيين وكانت أفعالها مكشوفة للكل.
وأضاف بن سلطان آل نهيان في تسجيل آخر له على ضرورة التعامل مع الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعهم، للحفاظ على المنطقة العربية.
وأشار الشيخ زايد عن رأيه في الخلاف بين مصر وقطر وقتها أن دور مصر تاريخي، ولا يمكن مقارنتها بأي شيئاً صغير.
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