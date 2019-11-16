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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. إحراق مركز تابع لمليشيات الباسيج في طهران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أحرق متظاهرون غاضبون، اليوم السبت، مركزاً تابع لميليشيا الباسيج في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك عقب إعتداء الأمن على المتظاهرين الرافضين رفع أسعار الوقود .
والباسيج هي قوة تتبع الحرس الثوري الإيراني الذي يتبع بصورة مباشرة المرشد الأعلى لإيران، وتضم هذه القوة رجال دين ومجاميع ولاءها لما يسمى بقائد الثورة الإسلامية .
وقال ناشطون أن النيران إشتعلت في مراكز ميليشيا الباسيج في طهران .
ووفقا لقناة "در" الناطقة بالفارسية عبر الإنترنت، تشهد 53 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود.
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