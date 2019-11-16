العراق تغلق معبراً حدودياً مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أوضح "علاء الدين القيسي" الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أن إغلاق منفذ معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمام المسافرين، جاء بناءًا على رغبة الحكومة الإيرانية، نظراً للاحتجاجات التي يشهدها البلدان.



وقال القيسي في تصريحات لــ cnn ، إن عملية إغلاق المعبر جاءت بناء على طلب من الحكومة الإيرانية وسيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن هذه العملية لن تؤثر على حركة البضائع بين البلدين.

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ويقع معبر الشلامجة الذي تم إغلاقه على 30 كم شرق مدينة البصرة التي تشهد احتجاجات دموية منذ الأسبوع المنصرم، وجنوب غرب محافظة خوزستان الإيرانية.

واندلعت احتجاجات في مدن إيرانية عدة، مساء الجمعة، كرد فعل على إعلان الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، الخميس، عن رفع أسعار الوقود قبل فصل الشتاء.

وتوعد المدعي العام الإيراني المتظاهرين بالتصدي لهم بـ"كل حزم" واصفا إياهم بـ"الفوضويين" و"العملاء للأجنبي" ومعتبرا أن احتجاجاتهم تشكل "جريمة" وفقا للقانون، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية.