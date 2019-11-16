شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. طلاب المدارس في إيران يهفتون "الموت لروحاني" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، لطلاب إحدى المدارس في إيران وهم يهتفون "الموت لروحاني" .

ويظهر في الفيديو طلاب إحدى المدارس في مدينة سلماس بمحافظة آذربيجان الغربي وهم ينددون بالأوضاع ويهتفون : "الموت لروحاني" . Advertisements وتشهد المحافظات الإيرانية تظاهرات شعبية واسعة رفضاً لرفع تسعيرة الوقود بناءاً على قرار الحكومة الإيرانية . وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت اليوم السبت في إيران، إلى 5 أشخاص بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز بينهم طفل، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن.

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