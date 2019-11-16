شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنتفض ضد الملالي.. والشعب يرفع لخامنئي شعار «الموت للديكتاتور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توسعت رقعة احتجاجات الشعب الإيراني لتشمل العاصمة طهران وضواحيها وعدة مدن إيرانية أخرى اليوم (السبت) وذلك على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، حيث قننت توزيع البنزين أمس (الجمعة) ورفعت أسعاره بنسبة تجاوزت 50% ما أدى إلى اشتعال الاحتجاجات.

ووثقت تقارير إعلامية وقوع اشتباكات عنيفة بين المواطنين مع قوات الأمن وإغلاق عدد من الطرق في مناطق متفرقة في البلاد.

وقتل مواطن إيراني وأصيب آخرون خلال اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة سيرجان الواقعة جنوب شرق طهران، وفقا لتأكيدات حاكم المدينة المكلف محمد محمود آبادي.

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وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «المتظاهرين حاولوا إشعال النار في مستودع نفط، لكن الشرطة أوقفتهم»، في حان تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع تظهر اشتعال النيران في المستودع بينما كانت صفارات الإنذار تدوي، وكذلك تم تداول مقاطع فيديو إحراق المتظاهرين للمصرف الوطني الإيراني بمدينة بهبهان الواقعة جنوب غرب البلاد.

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع لمحتجين أغلقوا شارع ستاري الرئيسي في العاصمة طهران.

وفي مدينة مشهد، تعرضت الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية لشلل تام بعد أن ترك عشرات المتظاهرين سياراتهم وسط الشوارع تعبيرا عن احتجاجهم، وذلك فقا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وردد المتظاهرين هتافات ضد رموز النظام الإيراني، من بينها: «روحاني! عار عليك! اترك البلد وحده» و«الموت للديكتاتور» في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي سياق متصل، أكدت حسابات إخبارية إيرانية وجود انقطاع تام لشبكة الإنترنت عن مدينة الأحواز، جنوب غرب إيران، التي تشهد أيضا احتجاجات متواصلة منذ الجمعة.