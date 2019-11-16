شكرا لقرائتكم إيران تشتعل.. متظاهرون يحرقون مقرات الباسيج في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد ناشطون إيرانيون، الجمعة، بحرق مراكز لقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في طهران، وأظهر فيديو متداول حرق مقرات الباسيج واندلاع النيران فيها.

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هذا وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 9 أشخاص بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز بينهم طفل، وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان، وقتيل في بهبهان، وقتيل تاسع في كرج، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن.

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ووفقا لقناة "در" الناطقة بالفارسية عبر الإنترنت، تشهد 53 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود.

وبدأت الاحتجاجات، الجمعة، مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ثلاث مدن على الأقل، وهي مشهد والأهواز وسيرجان التي شهدت سقوط قتيل.

وذكرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الاحتجاجات في إقليم الأهواز الغني بالنفط ومدينة سيرجان في محافظة كرمان جنوب البلاد كانت الأكثر حدة.