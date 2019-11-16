مستشار روحاني: ايران ليست العراق ولا لبنان وسفارة أميركا أغلقت منذ سنوات

اعتبر مستشار الرئيس الايراني حسام الدين آشنا ان "الانتهازيين في الداخل والخارج ارتكبوا خطأ استراتيجيا مرة اخرى"، مؤكداً أن "​إيران​ ليست ​العراق​ ولا ​لبنان​ و​السفارة الأميركية​ أغلقت منذ سنوات"، مشيراً إلى "إننا لن نسمح للإعلام المأجور بأن يحدد مصيرنا".

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