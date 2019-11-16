السلطات الألمانية: توقيف إرهابية من "داعش" رحلتها تركيا

أعلنت السلطات الألمانية عن "توقيف إرهابية من مواطنيها، تنتمي لتنظيم "داعش"، بعد ترحيلها من تركيا"، موضحةً أن "ضباط المكتب الجنائي لولاية هيسن الألمانية ألقى القبض على مواطنة ألمانية تدعى نسيم أ بعد دخولها البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية".
وأوضحت أن "الموقوفة كانت ذهبت نهاية 2014، إلى سوريا للإقامة بالمنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن تزوجت بأحد المنتمين إلى تنظيم "داعش" مطلع عام 2015، انتقلت إلى مدينة تلعفر شمال غرب العراق"، مشيرةً إلى ان "الزوجين كانا يعيشان في العراق حتى عام 2016 في منزل وفره لهم "داعش".
وأشارت إلى أن "الموقوفة كانت تتقاضى 100 دولار شهريا عن الأعمال التي تنفذها لداعش"، لافتةً إلى ان "الموقوفة تمتلك بندقية آلية ماركة كلاشينكوف، وانتقلت فيما بعد بصحبة زوجها إلى سوريا"، موضحةً أن "الموقوفة ستمثل أمام القضاء لتواجه تهم الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، وانتهاك قانون الرقابة على أسلحة الحرب، وارتكاب جرائم حرب".
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