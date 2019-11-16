السلطات الألمانية: توقيف إرهابية من "داعش" رحلتها تركيا

أعلنت ​السلطات الألمانية​ عن "توقيف إرهابية من مواطنيها، تنتمي لتنظيم "داعش"، بعد ترحيلها من ​تركيا​"، موضحةً أن "ضباط المكتب الجنائي لولاية هيسن الألمانية ألقى القبض على مواطنة ألمانية تدعى نسيم أ بعد دخولها البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية".

وأوضحت أن "الموقوفة كانت ذهبت نهاية 2014، إلى ​سوريا​ للإقامة بالمنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن تزوجت بأحد المنتمين إلى تنظيم "داعش" مطلع عام 2015، انتقلت إلى مدينة تلعفر شمال غرب ​العراق​"، مشيرةً إلى ان "الزوجين كانا يعيشان في العراق حتى عام 2016 في منزل وفره لهم "داعش".

وأشارت إلى أن "الموقوفة كانت تتقاضى 100 ​دولار​ شهريا عن الأعمال التي تنفذها لداعش"، لافتةً إلى ان "الموقوفة تمتلك بندقية آلية ماركة كلاشينكوف، وانتقلت فيما بعد بصحبة زوجها إلى سوريا"، موضحةً أن "الموقوفة ستمثل أمام ​القضاء​ لتواجه تهم الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، وانتهاك قانون الرقابة على أسلحة الحرب، وارتكاب جرائم حرب".