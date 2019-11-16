مفوضية الانتخابات الأفغانية أعلنت إعادة فرز أصوات انتخابات الرئاسة غدا

أعلنت رئيسة مفوضية الانتخابات في ​أفغانستان​، حوا علم نورستاني، "إعادة فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة، الّتي جرت في أيلول الماضي، غدًا الأحد"، وذلك بعد ساعات من إعلان تأجيل ثان للنتائج الأولية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي، أنّ "عمليّة التدقيق وإعادة الفرز، وكذلك اعتراضات فرق المرشحين على العمليّة، هي من بين أسباب تأجيل إعلان النتائج".

وكانت قد ذكرت مفوضيّة الانتخابات في أفغانستان، الأربعاء الماضي، أنّ نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ الّتي كان مقرّرًا إعلانها في 14 تشرين الثاني، أُرجئت للمرّة الثانية.

مع الإشارة إلى أنّ الانتخابات الأفغانية الّتي جرت في 28 أيلول الماضي، وتنافس فيها عدد من كبار الساسة في مقدّمتهم رئيس البلاد الحالي محمد ​أشرف غني​، شعدت مشاركة شعبيّة ضئيلة بلغت نحو 2.7 مليونًا، أي ما نسبته 25 بالمئة من مجموع الناخبين الّذين يحقّ لهم الاقتراع، ويقدّر بـ9.6 مليون شخص.