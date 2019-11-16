LBC: الجمارك أحبطت عمليتي تهريب للمخدرات وأوقفت أحد المتورطين

أفادت قناة الـ"LBC" بأن "شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في ​الجمارك​ تمكنت من إحباط عمليتي تهريب للمخدرات وضبط كميات كبيرة منها وتوقيف أحد المتورطين"، موضحةً أن "العملية الاولى هي عبارة عن ضبط كمية حوالي 1567 كلغ من ​حشيشة الكيف​ مخبأة داخل مستوعب يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير الى ​ليبيا​ عبر ​مرفأ بيروت​، أما العملية الثانية عبارة عن ضبط كمية 374000 حبة تقريباً من ​الكبتاغون​ المخدر كانت مخبأة ضمن قطعة jackhammer أثناء إعدادها وتوضيبها لشحنها إلى ​السنغال​، حيث تم ضبطها وتوقيف أحد كبار تجار المخدرات المتورط في العملية وتسليمه مع المضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ عملاً بإشارة ​القضاء​ المختص".

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