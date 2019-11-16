شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: متابعة خطوات دعم شركات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تضع علي عاتقها خلال دور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول "الحالي"، بحث سبل دعم الشركات الشبابية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال بدوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة ستعقد إجتماعات خلال الفترة القادمة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحويل أفكارها وطموحاتها العملية إلي شركات ناجحة في مجال التكنولوجيا، وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف بدوي، أن اللجنة ستستمع إلي أصحاب التجارب الشبابية في إنشاء شركاتهم في هذا القطاع الحيوي، للوقوف علي أبرز التحديات التي واجهتهم، لتلافيها في المشروعات القادمة، وتذليل كافة العقبات مع المسئولي في هذا الصدد.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا، إلي إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منقطع النظير بالشباب، وتمكينهم سياسيا واقتصاديا، ودعمهم من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يجب أن تعيه كافة المستويات التنفيذية وتكون علي مستوي المسئولية.