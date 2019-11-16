بني ملال..عجلة “تراكس” تقسم رأس أربعيني إلى نصفين في مشهد صادم – التفاصيل

اهتز دوار أولاد عياد ضواحي بني ملال، ظهر اليوم السبت، على وقع حادث مأسوي، بعد انفجار إحدى عجلات ألية للحفر” تراكس” في وجه شخص، في مشهد مروع أنهت حياته بعين المكان.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد انفجرت إحدى عجلات آلية للحفر “جرافة” قبل قليل، قرب السوق الجديد لمدينة بني ملال، ما تسبب في إصابة أربعيني بجروح خطيرة، أدت إلى شطر رأسه إلى نصفين في مشهد صادم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث استنفر السلطات المحلية والأمنية ببني ملال، التي حلت بعين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية، الذين فتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات.

هذا وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها لتشريح طبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة فيما تم توقيف الشخص المتسبب في الحادث .