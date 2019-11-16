بعد أسبوع من البحث ..انتشال جثة غريق سد بين الويدان – صور

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تمكنت عناصر الوقاية المدنية، قبل قليل، من ظهر اليوم السبت، من انتشال جثة غريق سد بين الويدان، الذي غرق في مياه بحيرة بين الويدان، نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد طفا صباح اليوم السبت، جسم غريب على سطح بحيرة بين الويدان، ما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية، التي داومت على البحث عن جثة الهالك لمدة أسبوع.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وكانت رحلت استجمام تحولت لفاجعة، بعد غرق قارب تقليدي امتطاه الهالك رفقة صديق له، حيث كان يرغبان في استعماله من أجل صيد الأسماك ببين الويدان، حيث نجا مرافق الهالك من الموت بأعجوبة بعد خروجه إلى بر الأمان.
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