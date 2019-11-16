هل يعود غوارديولا لبايرن ميونخ؟.. رئيس النادي “البافاري” يرد

لم ينف هيربرت هاينز، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل صريح، صحة التقارير التي دونتها العديد من الصحف الألمانية والإنجليزية، والتي أشارت إلى رغبة النادي البافاري في استعادة المدرب الإسباني، بيب غورديولا، من أجل تدريب الفريق.
وقال هاينز، في تصريحت نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية، إن “غوارديولا يبقى مدربا رائعا، لكنه مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي الإنجليزي”.
وبخصوص تعيين المدرب الجديد، خلفا للمدرب الكرواتي المقال كوفاتش، قال هاينز: “دعونا ننتظر حتى اجتماع مجلس الإدارة، مبدئيا نحن نبحث عن أفضل مدرب لتولي تدريب بايرن”.
جدير ذكره أن غواردويلا سبق له وأن درب الفريق البافاري، في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني الممتاز في 3 مرات متتالية، لكنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
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