عميد البرازيل يوجه انتقادات لاذعة لميسي بسبب الحكام

في تصريح مثير للجدل، وجه تياغو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي انتقادات لاذعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب تعاطف الحكام عه.

هذه التصريحات أتت بعد هزيمة منتخب البرازيل بهدف دون رد أمام الأرجنتين، في نهائي “السوبر كلاسيكو” بين المنتخبين، الذي أقيم أمس الجمعة بالسعودية.

وقال سيلفا في تصريحات نقلها صحفية “غلوبو” البرازييلية، اليوم السبت: ” ميسي يستغل شعبيته الكبيرة ويؤثر على الحكام، لذلك تحصل منتخب الأرجنتين على ضربة جزاء، هذا ليس تبرير للهزيمة ولكنه حقيقة”.

وأضاف: ” ميسي يفرض حضوره وسيطرته على الحكام، لقد تحدثنا مع بعض اللاعبين في إسبانيا وأخبرونا بنفس الأمر أيضًا، فهو يسعى دائمًا للسيطرة على المباريات بهذه الطريقة وهذا لا يصح”.