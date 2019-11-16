شاهد .. قوات الأمن تهاجم المتظاهرين في تبريز بايران

السبت 16 نوفمبر 2019

هاجمت قوات الأمن الإيرانية، المتظاهرين في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، على خلفية التظاهرات الشعبية الرافضة لرفع أسعار الوقود .



وأظهر فيديو تداوله ناشطون، هجوم قوات الأمن على المتظاهرين في الطريق بادران السريع، وسط هتافات الناس تصف عناصر الأمن بـ "عديمي الشرف".

وبدأت الاحتجاجات، الجمعة، مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ثلاث مدن على الأقل وهي مشهد والأهواز وسيرجان التي شهدت سقوط قتيل.

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وذكرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن الاحتجاجات في إقليم الأهواز الغني بالنفط ومدينة سيرجان في محافظة كرمان جنوب البلاد كانت الأكثر حدة.

وانتقد اثنان من المراجع الدينية في إيران وهما صافي كلبايكاني وعلوي جرجاني رفع أسعار البنزين وطالبا بإلغاء القرار وعدم ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.