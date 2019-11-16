- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. قوات الأمن تهاجم المتظاهرين في تبريز بايران والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
هاجمت قوات الأمن الإيرانية، المتظاهرين في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، على خلفية التظاهرات الشعبية الرافضة لرفع أسعار الوقود .
وأظهر فيديو تداوله ناشطون، هجوم قوات الأمن على المتظاهرين في الطريق بادران السريع، وسط هتافات الناس تصف عناصر الأمن بـ "عديمي الشرف".
وبدأت الاحتجاجات، الجمعة، مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ثلاث مدن على الأقل وهي مشهد والأهواز وسيرجان التي شهدت سقوط قتيل.
وذكرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن الاحتجاجات في إقليم الأهواز الغني بالنفط ومدينة سيرجان في محافظة كرمان جنوب البلاد كانت الأكثر حدة.
وانتقد اثنان من المراجع الدينية في إيران وهما صافي كلبايكاني وعلوي جرجاني رفع أسعار البنزين وطالبا بإلغاء القرار وعدم ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. قوات الأمن تهاجم المتظاهرين في تبريز بايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.